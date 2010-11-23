Медіа-профспілка закликає ЗМІ відмовитися від “страусячої політики”

Київська незалежна медіа-профспілка закликає керівників засобів масової інформації відгукнутися на заклики протестуючих підприємців і припинити “страусячу політику” та почати об’єктивно висвітлювати акції протесту підприємців України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-профспілки.

Протести підприємців сприяють утвердженню свободи слова в Україні, в чому зацікавлені як рядові журналісти, так і керівники засобів масової інформації, зазначається у повідомленні.

У випадку продовження цензурного тиску з боку власників і керівників КНМП закликає журналістів не мовчати, а висловювати свої протести аж до страйку. “Адже сьогодні тактика замовчування виглядає не просто смішно, але й жалюгідно. Нині існують інші засоби передавання інформації. І коли на фоні цього ЗМІ або замовчують, або перекручують сутність подій, то вони втрачають довіру народу, довіру аудиторії, для якої вони мають працювати”, - наголосили у медіа-профспілці.