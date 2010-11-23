ВРЮ призначила ряд суддів на адміністративні посади
Інформація від прес-служби
Вища рада юстиції сьогодні під час чергового засідання розглянула ряд подань ради суддів господарських судів та прийняла рішення про призначення суддів на адміністративні посади.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.
Зокрема, ВРЮ призначила:
Юрія ДЕМЯНЧУКА – на посаду голови Рівненського апеляційного господарського суду;
Костянтина ВАСИЛЯКИ – на посаду голови господарського суду Миколаївської області;
Миколу ЗАКУРІНА – головою господарського суду Херсонської області;
Сергія КРАМАРА – головою господарського суду Хмельницької області;
Віктора МАРАЧА – головою господарського суду Рівненської області;
Віталія КОРСАКА – заступником голови Київського апеляційного господарського суду;
Ларису БАНДУРУ – заступником голови Одеського апеляційного господарського суду;
Тараса КАРПЕЧКІНА – заступником голови господарського суду Київської області;
Олександра КОВАЛЕНКА – заступником голови господарського суду Сумської області;
Олега КОСТРИЦЮ – заступником голови господарського суду Житомирської області;
Кирила ПРОСКУРЯКОВА – заступником голови господарського суду Запорізької області;
Володимира ТАТАРЧУКА – заступником голови господарського суду Дніпропетровської області;
Павла ХОТЕНЦЯ – заступником голови господарського суду Харківської області.