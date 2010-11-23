Запуск щорічної кампанії «16 днів проти насильства» та прес-тур до притулків для жертв домашнього насильства

24 листопада 2010 року, в середу, о 14:30 в приміщенні УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена старту щорічної національної акції «16 днів проти насильства», яка проходить в рамках Національної кампанії з подолання насильства в сім’ї «Стоп насильству!».

Учасники прес-конференції:

· Равіль Сафіуллін, Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту

· Олів’є Адам, Постійний Координатор Системи ООН в Україні

· Представництво Європейського Союзу в Україні

· Мар’яна Євсюкова, Директор юридичного департаменту Міжнародної жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна»

· Влада Прокаєва, Голова Благодійного фонду «Обдаровані діти – майбутнє України», Радник Міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту

Під час прес-конференції учасники ознайомлять з ситуацією в Україні щодо:

· випадків насильства в сім`ї

· існуючими закладами та інституціями, які надають допомогу жертвам насильства

· нововведеннями по відношенню до кривдників

· кроками центральних органів виконавчої влади, міжнародних і громадських організацій щодо вдосконалення української системи запобігання та подолання насильства в сім’ях.

· заходами, що проходитимуть у рамках кампанії, спрямованої проти насильства в сім’ї.

В рамках запуску акції представникам ЗМІ пропонується відвідати центр для жінок-жертв домашнього насильства або гарячу лінію із запобігання насильства, який надає тимчасовий притулок та невідкладну допомогу особам та сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, пов’язаних зі насильством.

Прес-тур буде організовано одразу після прес-конференції. Додаткова інформація – після акредитації.

Для акредитації звертайтесь до Ольги Сушицької, 067-243-63-55, 458-44-40, osushytska@internews.ua.