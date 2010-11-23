Міліція каже, що мітингувальники вже «пом’яли» дві автівки

Працівники столичної міліції вирішують питання щодо порушення кримінальних справ за фактом перекриття мітингувальниками вулиці Хрещатик та за сутичку із військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції, зауваживши водночас, що також вирішується питання про порушення кримінальних справ за фактом пошкодження двох автомобілів приватних осіб.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня.

Того дня міліція зафіксувала кілька фактів порушень громадського порядку під час акції протесту підприємців проти нового Податкового кодексу.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, від власників двох автомобілів надійшли заяви про пошкодження учасниками акції їхніх транспортних засобів. Зокрема, невідомі особи зламали на автомобілі «Рендровер» дзеркало заднього виду, інші пом’яли кузов легковика «Шкода-Октавіа». Як зазначили в ЦГЗ, всі ці епізоди задокументовано і по них прийматимуться відповідні рішення.

Крім того, міліція збирає матеріали щодо несанкціонованого перекриття руху транспорту на вулицях Хрещатик та Інститутській.