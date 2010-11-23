10 місяців Януковича при владі: порушень прав людини стає більше

10 місяців перебування при владі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відзначені не лише збереженням зовнішньополітичного курсу України на європейську інтеграцію, але і серйозними порушеннями прав людини в деяких сферах.

Про це йшлося вчора в Брюсселі на прес-конференції, в якій взяли участь голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО, координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН та директор телевізійного каналу TVi Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

Так, за їхніми словами, вперше в історії незалежної України «корумпована прокуратура та залежні від неї державні медичні заклади намагалися примусово запроторити до психіатричної лікарні абсолютно здорову людину – громадського активіста прав правозахисника з Вінниці Андрія БОНДАРЕНКА».

Як було зазначено в ході прес-конференції, владою Президента В.ЯНУКОВИЧА продовжується практика брутального порушення права людини на свободу мирних зібрань, міліція та інші правоохоронні органи широко використовують залякування та погрози. Зокрема, репресій зазнали активісти громадської організації зі Львову «Вартові закону», влада брутально порушувала право мешканців Харкова на мирні протести, фабрикуючи проти протестувальників адміністративні справи та погрожуючи кримінальною відповідальністю. А 22 листопада міліція не пустила до Києва 140 автобусів з учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу з різних регіонів.



Феноменом діяльності команди В.ЯНУКОВИЧА, на думку учасників прес-конференції, стала кампанія переслідування громадських активістів та правозахисників. Так міліцією під надуманим приводом розслідування кримінальної справи про поширення порнографії в мережі Інтернет, було фактично заблоковано діяльність Вінницької правозахисної групи, в офісному приміщенні якої без належної санкцій було проведено обшук та вилучена вся комп‘ютерна техніка і конфіденційні файлів біженців та шукачів притулку, листування з Європейським судом з прав людини по конкретних справах. Поновлена практика тиску на громадських активістів через так звані «профілактичні бесіди» з ними, їхніми родичами та керівниками навчальних заходів. Також відомі факти примушення керівників навчальних заходів до впливу у громадську активність студентів.

Кримська влада переслідує правозахисника Андрія ФЕДОСОВА, організація якого «ЮЗЕР» займається захистом прав інвалідів та моніторингом дотримання прав людини в психіатричних лікарнях.

За оцінками учасників прес-конференції, владою України не зроблено жодного ефективного кроку для припинення ганебної багаторічної практики катувань та жорстокого поводження з боку співробітників правоохоронних органів. За їхніми словами, пенітенціарні установи та спеціальні місця несвободи (центри тримання нелегальних мігрантів, інтернати для психічнохворих дорослих та дітей, психіатричні установи тощо) залишаються такими, що функціонують поза громадським контролем, без ефективної правової допомоги особам, які там утримуються, з великим ризиком застосування щодо людей поводження, забороненого міжнародним правом.

Також, за висновком експертів, різко погіршилася ситуація з дотриманням прав людини на свободу вираження поглядів. «Влада не змогла довести, що вживає усіх заходів для розкриття зникнення і можливого убивства харківського журналіста Василя КЛІМЄНТЬЄВА. Позбавлення телеканалів «5 канал» та TVi ліцензій на частоти відбулося в ході процедури, яка дивує своєю нелогічністю та викликає численні запитання щодо законності та пропорційності втручання у діяльність та однакового ставлення до різних телеканалів України», - вважають учасники прес-конференції.