На Майдані придумали, як захистити намети

На наметах протестувальників на Майдані Незалежності встановлено таблички “Приймальна народного депутата”.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від опозиції, щоб уникнути силової ліквідації наметового містечка , яке розбили на Майдані Незалежності в Києві підприємці, що протестують проти Податкового кодексу, встановили на наметах написи: «Приймальна народного депутата».

Водночас як стало відомо зі слів народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, всі наметові громадські приймальні належать депутатам Михайлові ВОЛИНЦЮ та Юрію ГРИМЧАКУ, але, як зауважив А.ПАРУБІЙ, він теж готовий встановити на Майдані Незалежності свою громадську приймальну.

Як відомо, відповідно до чинного законодавства ніхто не може пошкодити чи знищити майно, котре належить народному депутату.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.