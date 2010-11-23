Акція протесту проти Податкового кодексу буде безстроковою

14:00. На Майдані придумали, як захистити намети

На наметах протестувальників на Майдані Незалежності встановлено таблички “Приймальна народного депутата”.

Народні депутати від опозиції, щоб уникнути силової ліквідації наметового містечка , яке розбили на Майдані Незалежності в Києві підприємці, що протестують проти Податкового кодексу, встановили на наметах написи: «Приймальна народного депутата».

Водночас як стало відомо зі слів народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, всі наметові громадські приймальні належать депутатам Михайлові ВОЛИНЦЮ та Юрію ГРИМЧАКУ, але, як зауважив А.ПАРУБІЙ, він теж готовий встановити на Майдані Незалежності свою громадську приймальну.

Як відомо, відповідно до чинного законодавства ніхто не може пошкодити чи знищити майно, котре належить народному депутату.

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Зауваження і пропозиції підприємців стосовно Податкового кодексу будуть проаналізовані і найближчим часом враховані у законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ після IV пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості.

Він зазначив, що домовленість про аналіз пропозицій підприємців була досягнута в ході його зустрічі з ними у понеділок, 22 листопада.

«Ми домовилися, що ми відпрацюємо всі їх пропозиції, і розумні пропозиції ми підтримаємо», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що планує зустрітися з представниками підп%F