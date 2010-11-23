Нардепи узгодили законопроект про доступ до публічної інформації

Представники більшості та опозиції у Верховній Раді остаточно погодили нову редакцію законопроекту про доступ до публічної інформації, яка пропонуватиметься для затвердження парламенту в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова комітету з питань свободи слова Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, остаточна робота над цим проектом документа була завершена тільки сьогодні зранку.

«Ухвалення цього закону створить революцію в стосунках чиновника та громадянина», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, підписи під цим проектом документа, крім нього, поставили народні депутати від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО та Олена БОНДАРЕНКО, які також входили до робочої групи з доопрацювання цього законопроекту.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, «саме це і є підтвердженням того, що законопроект остаточно узгоджений. Сподіваюся, що всі фракції підтримають наші ініціативи».

В свою чергу народний депутат від Партії регіонів О.БОНДАРЕНКО зауважила, що в законопроекті чітко виписані такі поняття як конфіденційна та таємна інформація, інформаційний запит тощо.

«Таким чином ми розробили такий законопроект, який в жодному разі не порушить права людей на особисте життя”, - підкреслила вона.

Зі свого боку представник Президента у ВР, народний депутат від Партії регіонів Ю.МІРОШНІЧЕНКО зазначив, що розробка даного законопроекту була під особистим контролем та увагою Президента України. Ю.МІРОШНІЧЕНКО зазначив, що депутатам більшості та опозиції вдалося вийти з політичної площини та зануритися в правову при розробці даного законопроекту.

Він також зауважив, що ведеться робота над напрацюванням нової редакції закону про інформацію на базі законопроекту депутатів від ПР О.БОНДАРЕНКО та Володимира ЛАНДІКА із урахуванням законопроекту депутата від БЮТ А.ШЕВЧЕНКА.

Всі учасники прес-конференції висловили переконання, що ці два обидва законопроекти вдасться ухвалити до кінця поточного року.