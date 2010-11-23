Прес-конференція на тему: «Київський форум» вимагає покарати винних у сміттєвому скандалі на Уманській! Нові факти, офіційні документи, висновки експертів»

24 листопада - 11-00 - Прес-конференція на тему: «Київський форум» вимагає покарати винних у сміттєвому скандалі на Уманській! Нові факти, офіційні документи, висновки експертів». Учасники: автор та ведуча передачі “Київський форум” на Київській державній регіональній телерадіокомпанії Рена Назарова; народний депутат України Леся Оробець; правозахисник Едуард Багіров; голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко; жителька Солом`янського району Києва Тетяна Живаго. Будуть присутні журналісти - безпосередні учасники програми (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 279-22-42, 279-00-05, 244-90-47.

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