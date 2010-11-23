24 листопада - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Впровадження в Україні документального підтвердження інформації в Інтернеті”. Учасники: Ірина Бережна, народний депутат, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян і систематизації, адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя; Віктор Золочевський, директор компанії Веб Траст Україна; Іван Наливайко, начальник відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату Міністерства юстиції України; Марина Слободян, директор компанії "Адграфікс". (сервіс Веб Нотаріус)". (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23).