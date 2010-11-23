25 листопада о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему :«PR і ксенофобія на місцевих виборах-2010», в ході якої відбудеться презентація результатів спільного моніторингу, проведеного КВУ та Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) щодо фактів нетерпимості в Україні в період виборчої кампанії в органи місцевого самоврядування (11 вересня – 7 листопада 2010 р.). Учасники: голова КВУ Олександр Черненко, директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, народний депутат України, співзасновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) Олександр Фельдман, директор Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) Вадим Масич (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.