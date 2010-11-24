Черкаська ДАІ випустила на Київ третину автобусів з підприємцями

Автобуси, які везли черкаських підприємців у Київ на мітинг протесту проти Податкового кодексу, на виїзді із Черкас зупиняли інспектори ДАІ.

Про це УНІАН повідомив голова правозахисної організації "Актив Черкащини", підприємець Руслан ЗОРЯ.

За його словами, на виїзді з міста стояли два пости ДАІ, що зупиняли кожен автобус. Якщо ж не було документів на перевезення за встановленим маршрутом – автобус не випускали з міста. Із Черкас на акцію протесту в Києві вирушили близько 30 автобусів, однак ДАІ пропустило лише близько десяти.

В той же час, начальник відділення профілактичної роботи управління ДАІ у м. Черкаси Ярослав ВОРОНИЙ повідомив, що звернень автоперевізників про отримання відповідних дозволів у підрозділах ДАІ області для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень до м. Києва не зареєстровано.

За його словами, відповідно до вимог спільного наказу Мінтрансзв`язку і МВС України працівниками ДАІ області запроваджено контроль за рухом автобусів у нічний час доби. Так, 21 та 22 листопада у нічний час доби на автошляхах Київ–Одеса, Бориспіль–Дніпропетровськ, Київ–Знам’янка працівники ДАІ проводили зупинки нерейсових автобусів і затримували їх до 6.00 ранку з подальшим рухом за наміченими маршрутами.

Крім того, на виконання вимог ДАІ МВС України підрозділи ДАІ області запровадили посилений контроль за рухом автобусів у напрямку Черкаси–Київ, Черкаси–Умань, Черкаси–Харків і Черкаси–Дніпропетровськ. Проведення цих заходів дало змогу оглянути 572 автобусів, з яких 66 не відповідали технічним вимогам. У 19-ти випадках несправності загрожували безпеці дорожнього руху, тому подальшу експлуатацію таких автобусів було заборонено.

Крім того, за даними працівника ДАІ, під час спостереження за дорожнім рухом виявлено 96 порушень Правил дорожнього руху водіями автобусів і 4 нелегальних автоперевізники, які намагалися надавати послуги з перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів. Крім того, виявлено 10 фактів відсутності відміток медика і механіка в шляхових листах, а також 3 факти експлуатації пасажирського транспорту без талону про проходження державного технічного огляду.