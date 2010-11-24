Клюєв погодився з частиною вимог підприємців

На зустрічі з віце-прем`єром Андрієм Клюєвим було погоджено частину вимог підприємців щодо Податкового кодексу.

Про це повідомив голова Союзу захисту підприємництва Сергій Коротич в ефірі 5 каналу.

"Є бажання співпраці і є порозуміння, принаймні нас вислухано. Є розуміння чого ми вимагаємо", - зазначив він.

"Була зустріч з першим віце-прем`єром. Були передані наші пропозиції. По деяким одразу було знайдене позитивне рішення", - розповів Коротич.

Активіст уточнив, що в середу на 11 ранку назначена друга зустріч підприємців, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу на Майдані Незалежності, з Клюєвим.

"Нас додатково запрошують для обговорення тих питань, по яких одразу не було погоджено", - уточнив він.

Українська правда