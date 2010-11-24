Нардепи від Нашої України вимагають звільнити Могильова

Народні депутати від партії «Наша Україна» вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА у зв’язку із грубим порушенням співробітниками органів міліції прав і свобод людини і громадянина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідне звернення уже зареєстроване в Адміністрації Президента.

«Останні події, пов’язані із мирними зборами громадян України, які протестують проти введення у дію Податкового кодексу, засвідчили грубе порушення співробітниками органів міліції України прав і свобод людини і громадянина. Правоохоронні органи фактично перешкоджають конституційному праву громадян України збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщалися органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування», - йдеться у депутатському зверенені.

Як зазначають народні депутати, органи міліції використовують методи незаконного тиску з метою перешкодити громадянам України вільно висловлювати свої погляди та переконання. «ЗМІ масово повідомляють про затримання учасників мітингів, підкидання наркотиків громадським активістам, проведення «співбесід» з підприємцями у правоохоронних органах з метою змусити відмовитися від участі в акціях протесту, спроби провести поіменний перепис учасників акції протесту, залякування перевізників у регіонах», - наголошується у зверненні.

Народні депутати наводять приклад, що 22 листопада міліція незаконно затримала 140 автобусів з учасниками акції протесту проти Податкового кодексу з різних регіонів України. На їхню думку, такі дії суперечать принципам демократичної правової держави та є брутальним порушенням низки положень Конституції України.

«Враховуючи вищенаведене, вимагаємо негайного звільнення міністра внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВА з посади у зв’язку із грубим порушенням співробітниками органів міліції України прав і свобод людини і громадянина. Якщо цього не буде не відбудеться, то будемо вважати, що всю відповідальність за антизаконні дії міліції бере на себе особисто Президент України», - зазначається у зверненні депутатів від «Нашої України».