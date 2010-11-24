Сміттєспалювальна установка на Уманській працювати не буде?

Сміттєспалювальна установка на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва працювати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ, посилаючись на отриманий лист від Міністерства охорони здоров’я.

За її словами, у листі зазначається, що висновок, на підставі якого було розміщено цю установку, визнано недійсним і він вилучений з реєстру.

“Таким чином, зазначене технологічне обладнання по спалюванню побутових відходів на земельній ділянці у Києві по вулиці Уманській розміщено не буде. Вони відхрестилися від цієї установки і підробної експертизи, на основі якої намагалися цю установку побудувати”, - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона нагадала, що на громадських слуханнях з цього питання було зроблено висновок, що ця установка має бути демонтована.

“Зараз м’яч на стороні правоохоронних органів, їх поінформовано, громада зробила все, щоб вони знали, що установка існує там незаконно і має бути ліквідована. І ми зараз чекаємо їхніх активних дій по демонтажу установки”, - додала Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомлялося, у вересні практично у центрі Києва відкрився сміттєспалювальний завод. Замовником його будівництва виступила Південно-Західна залізниця. Завод було створено для переробки битих пляшок, пластикових пакетів, залишок їжі, що залишаються у потягах після пасажирів.

За словами керівників Південно-Західної залізниці, завод є абсолютно безпечним.

Між тим, екологи наголошують, що в результаті роботи цього заводу "у повітря виходить уся таблиця Менделєєва. У першу чергу, страждають діти, літні люди. Сміття треба утилізувати, а не спалювати - це технології минулого століття”.

Сміттєспалювальний завод на вулиці Уманській розташований за 200 м від житлових будинків.