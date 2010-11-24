Влада готова піти на 5 поступок мітингуючим?

Представники влади та підприємців погодили п`ять можливих змін до Податкового кодексу в частині спрощеного оподаткування. Як повідомляє «Дзеркало тижня», посилаючись на джерела у Кабміні, такі домовленості були досягнуті в ході зустрічі підприємців з першим віце-прем`єром Андрієм Клюєвим.

Зокрема, планується:

1) збільшити з 600 до 800 тисяч гривень максимальний щорічний дохід підприємців, які працюють на єдиному податку і використовують касовий апарат;

2) збільшити з чотирьох до п`яти кількість найманого персоналу;

3) відтермінувати на півроку (до 1 липня 2011 року) введення обов`язкового бухгалтерського обліку;

4) ввести амністію за залишками товару на 1 січня;

5) надати право фізичним особам — єдиноподатникам здавати в оренду житлові та нежитлові приміщення при обов`язковій сплаті податку з фізосіб.

Що стосується змін у сфері адміністрування податків і повноважень Податкової адміністрації, то найбільш конфліктні моменти в даний час розглядаються на нараді представників влади у першого заступника голови Адміністрації президента України Ірини Акімової.

За деякою інформацією Андрій Клюєв може зустрітися з підприємцями, які протестують проти прийняття Податкового кодексу на Майдані Незалежності в Києві сьогодні.

Водночас, згідно з повідомленням координатора комітету захисту підприємців у західному регіоні Євген Шаповаленко, подібна зустріч відбудеться, однак у ній братимуть участь ті люди, яких підприємці не уповноважували на такі дії. «З віце-прем`єром зустрічаються ті люди, які не погоджували з підприємцями свої дії», — сказав він.