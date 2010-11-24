Медіа-профспілка хоче, щоб про Майдан писали і світові ЗМІ

Київська незалежна медіа-профспілка звернулася до керівництва Міжнародної федерації журналістів з проханням допомогти привернути увагу світових ЗМІ до акцій протесту представників малого і середнього бізнесу проти податкового тиску.

Про це повідомили УНІАН у Комітеті Київської незалежної медіа-профспілки.

У листі йдеться про те, що «можновладці прагнуть створити в Україні і світі уявлення про протести як про маргінальні і незаконні, і це робиться з метою накласти на малий і середній бізнес непосильні податки і запровадити цензуру у ЗМІ».

«Тим часом, протести підприємців – це внесок у свободу України, в тому числі і свободу слова. Без об’єктивного висвітлення акцій протесту у світових засобах масової інформації Україна може втратити шанс на побудову демократичного, відкритого та громадянського суспільства», зазначають у КНМП.

“Ми просимо вас і всіх людей світу, яким небайдужа доля молодої української демократії, - сказано у листі до керівництва Міжнародної федерації журналістів, - сприяти у висвітленні засобами масової інформації протестів українських підприємців проти ухваленого Податкового кодексу, який узаконює пограбування малого бізнесу в інтересах кількох олігархів з оточення Віктора ЯНУКОВИЧА”.