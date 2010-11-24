ЄС висунув до України 60 вимог – для безвізового режиму

Для виконання Плану дій зі скасування візового режиму з країнами Європейського Союзу буде потрібно кілька років і значні фінансові вкладення.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина » (№ 204 за 24 листопада) з посиланням на копію тексту плану, який є в розпорядженні видання.

Як відзначає видання, План дій (ПД) має статус "робочого документа" і за взаємною домовленістю сторін не публікується. Зокрема, ПД дає Україні такі самі можливості та інструменти, що були у західно-балканських країн при отриманні ними дорожніх карт безвізового режиму. Проте текст цього 12-сторінкового документа свідчить про зворотне. На відміну від балканського візового діалогу, спрямованого на швидку відмову від віз для громадян, наприклад, Македонії, Чорногорії чи Албанії, український ПД припускає тривалий переговорний процес. При цьому в ПД підкреслюється, що навіть бездоганне виконання Києвом всіх вимог ЄС не дає гарантій скасування віз для українців. Остаточне рішення ухвалюватимуть Європарламент і Європейська Рада "з урахуванням загального стану взаємин Євросоюзу і України".

Основну частину документа займає перелік із 60 вимог ЄС до України, розбитих на 4 блоки: безпека документів; нелегальна міграція; громадський порядок і безпека; міжнародні відносини і фундаментальні права. Київ виконуватиме ПД у два етапи: перший з них припускає адаптацію законодавства до вимог ЄС, другий – імплементацію ухвалених законодавчих норм.

Більшість пунктів плану дій безпосередньо пов`язані з якістю прикордонного контролю, боротьбою з нелегальними мігрантами, а також із забезпеченням безпеки документів українських громадян у закордонних поїздках. Перша вимога у списку - відмова від закордонних паспортів, що використовуються сьогодні, і перехід до біометричних паспортів. "При цьому має бути забезпечений адекватний захист персональних даних", - наголошується в тексті ПД. Так звані "старі закордонні паспорти" червоного кольору з вклеєною фотографією мають бути "поступово виведені з обороту". Такі паспорти видавалися громадянам України аж до літа 2010 року, і заявлений термін їх дії - до 2020 року. Швидше за все, ЄС зажадає вилучити їх достроково, відзначає видання.

На першому етапі виконання ПД українська влада зобов`язана прийняти національну стратегію інтегрованого управління кордонами, нове законодавство у сфері міграційної політики, укласти угоду з європейською структурою Eurojust (орган міждержавної співпраці у сфері юстиції та безпеки) і ратифікувати ряд документів ООН і Ради Європи.

Другий етап виконання ПД набагато більш витратний. Україна повинна "забезпечити адекватну інфраструктуру, технічне устаткування, фінансові та людські ресурси" для роботи прикордонників і всіх пов`язаних з ними установ. Крім того, Київ зобов`язаний розробити і реалізувати "заходи з реінтеграції українських мігрантів, які повернулися до України самостійно чи в порядку реадмисії".

Євросоюз включив до ПД також пункти, не пов`язані безпосередньо ні з видачею паспортів, ні з питаннями перетину кордону, ні з міграцією громадян третіх країн. Зокрема, ЄС зобов`язав Україну переглянути або зовсім відмінити реєстрацію (прописку) українських громадян та іноземців, які законно перебувають на території країни, "з метою запобігання необгрунтованим обмеженням і заборонам свободи їхнього пересування територією України".

Серед інших "непрофільних" вимог до Києва, передбачених Планом дій, - надання "повного, ефективного доступу до отримання закордонних паспортів всім українським громадянам, зокрема... людям з обмеженими можливостями та іншим чутливим групам". На практиці це потребує чималих фінансових витрат: Україні потрібно буде технічно забезпечити доступ людей з особливими потребами до всіх паспортних столів.

Крім іншого, Україна взяла на себе зобов`язання прийняти і втілити в життя "всеосяжну стратегію з боротьби з організованою злочинністю". Рівень і якість виконання цієї стратегії контролюватимуться Євросоюзом; при цьому показники ефективності боротьби зі злочинністю, до яких необхідно прагнути, ніде не зафіксовані.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у Брюсселі за результатами 14-го саміту Україна-ЄС, що українська сторона зможе виконати заходи Плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом вже в першому півріччі 2011 року.

«Ми усвідомлюємо свій рівень відповідальності при виконанні завдань, поставлених при отриманні Дорожньої карти (Плану дій зі скасування візового режиму – УНІАН)», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, безумовно, цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети отримання безвізового режиму.