У міліції кажуть, що зносити намети на Майдані - не їхня справа

В Міністерстві внутрішніх справ не отримували листа від виконавчої служби про демонтаж на Майдані Незалежності наметового містечка відповідно до рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник глави МВС, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Якщо хтось має зносити намети, то це комунальні служби за дорученням виконавчої служби. Міліція ніякого силового знесення здійснювати не буде, якщо не буде грубого порушення громадського порядку», - сказав він, додавши, що відповідного листа від виконавчої служби поки що немає.

В.РАТУШНЯК також наголосив, що «міліція поза політикою”. “Ми не регулюємо, хто приїжджає, куди приїжджає і для чого», - сказав він.

Водночас повертаючись до теми можливих жорстких дій міліції під час масових заходів, В.РАТУШНЯК зауважив: «Якщо потрібно вживати силу, ми будемо застосовувати її тільки там, де грубо порушується громадський порядок. Ми зобов’язані це робити».

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.