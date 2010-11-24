25 листопада - 9-30 - Розпочне роботу Міжнародна конференція «Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів та суддів». Конференція організована в рамках Спільного проекту РЄ та ЄС «Прозорість та ефективність судової системи України». В Конференції візьмуть участь судді, прокурори, парламентарі, а також експерти з різних держав – членів Ради Європи: Бельгії, Грузії, Іспанії, Молдови, Нідерландів, Португалії та Франції. Учасниками Конференції також будуть представники Консультативної ради європейських суддів і Консультативної ради європейських прокурорів. На Конференції будуть присутні представники Міністерства юстиції, Українського центру порозуміння та Делегації ЄС (Академія прокуратури, вул. Мельникова, 81Б). Потрібна акредитація. Телефон: +380 44 498-12-06 oksana.farbota@coe.int.