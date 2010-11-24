Справа Володимир Волосюк проти Президента Віктора Януковича: розгляд апеляційної скарги

25 листопада - 10-00 - В Апеляційному суді міста Києва відбудеться розгляд апеляційної скарги Володимира Волосюка, якому Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову до Віктора Януковича, котрий 27 квітня 2010 року в Страсбурзі заперечив Голодомор як геноцид українського народу (вул. Солом`янська, 2А). Докладніше: http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/017270/ Телефон:067-441-46-01.

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