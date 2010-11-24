Прес-конференція на тему: "До питання голоду в Україні 1932-1933 рр. мовою документів і очима істориків"

25 листопада - 11-00 - Прес-конференція на тему: "До питання голоду в Україні 1932-1933 рр. мовою документів і очима істориків". Учасники: секретар ЦК Компартії України, голова ВГО "Інтелігенція України за соціалізм" Георгій Буйко; президент Міжнародного Слов`янського комітету, історик Микола Лавріненко; публіцист Мирослава Бердник; голова Держкомархіву Ольга Гинзбург; відповідальний секретар Українського Форуму Георгій Крючков («Інтерфакс-Україна», вул. Рейтарська 8/5-А).

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