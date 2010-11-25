Більшість українців не підтримує новий Податковий кодекс

Прийняття нового Податкового кодексу не підтримують 58,9% громадян України, але лише 19,7% готові брати участь в акціях протесту проти цього закону.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах соціологічного опитування, проведеного "Українським демократичним колом" на замовлення Інституту політики.

Згідно з даними опитування, підтримують прийняття Податкового кодексу лише 9,2%, а 31,9% опитаних не змогли визначитись.

В усіх регіонах України частка громадян, які не підтримують прийняття нового Податкового кодексу, перевищує половину населення: у Західному регіоні – 52,5%, у Центральному – 66,2%, у Південному – 57,7%, у Східному – 56,9%.

Серед тих, хто не підтримує новий Податковий кодексу, 19,7% висловили готовність узяти участь в акціях протесту, якщо буде прийнято новий кодекс.

У разі прийняття нового Податкового кодексу в Західному регіоні готові брати участь в акціях протесту 23,9%, у Центральному – 16,2%, у Південному – 19,4%, у Східному – 20,9%.

"Українське демократичне коло" проводило всеукраїнське опитування з 2 по 8 листопада. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.