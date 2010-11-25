Учасники акції протесту на Майдані Незалежності вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни заявили організатори мітингу.

«Автоперевізникам надійшла неофіційна інформація не давати дозволу (на перевезення людей на акцію протесту до Києва – УНІАН)», - сказав представник профспілок підприємців Одеси.

Він зазначив, що правоохоронці не давали змоги підприємцям доїхати до Києва для участі в акції протесту.

Мітингувальники підтримали заклик промовця відправити у відставку А.МОГИЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада член Національної координаційної ради підприємців України Євген ШАПОВАЛЕНКО заявив, що перевізники Львівщини були масово викликані в управління ДАІ, де співробітники міліції вимагали від них не надавати підприємцям транспорт для поїздки до Києва на акцію протесту, в іншому разі правоохоронці пригрозили перевізникам, що відкликатимуть ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

24 листопада у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України спростували цю заяву