Правоохоронці не давали змоги підприємцям доїхати до Києва?
Мітингувальники вимагають відставки Могильова
Учасники акції протесту на Майдані Незалежності вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни заявили організатори мітингу.
«Автоперевізникам надійшла неофіційна інформація не давати дозволу (на перевезення людей на акцію протесту до Києва – УНІАН)», - сказав представник профспілок підприємців Одеси.
Він зазначив, що правоохоронці не давали змоги підприємцям доїхати до Києва для участі в акції протесту.
Мітингувальники підтримали заклик промовця відправити у відставку А.МОГИЛЬОВА.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада член Національної координаційної ради підприємців України Євген ШАПОВАЛЕНКО заявив, що перевізники Львівщини були масово викликані в управління ДАІ, де співробітники міліції вимагали від них не надавати підприємцям транспорт для поїздки до Києва на акцію протесту, в іншому разі правоохоронці пригрозили перевізникам, що відкликатимуть ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
24 листопада у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України спростували цю заяву