Голова Хмельницької ОДА дозволив себе критикувати
“Немає претензій до жодного журналіста”
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА закликав журналістів до співпраці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав під час круглого столу з журналістами у Хмельницькому.
“У мене немає будь-яких претензій до жодного журналіста. Я сто разів казав про те, що можете критикувати ЯДУХУ і закликав до єдиного – працювати на авторитет нашої рідної Хмельниччини”, - сказав він.
Голова ОДА висловив готовність підтримувати дії журналістів, спрямовані на вирішення проблем області.
“Як керівник області, виконуючи доручення Президента, я зобов’язаний забезпечити дотримання свободи слова, демократичних принципів на території області. Не допустити ні в якому разі тиску правоохоронців на ЗМІ, фізичного тиску на журналістів, побиття, погроз, переслідувань чи знищення апаратури, припинення діяльності засобів масової інформації, так званих “темників”, замовчування незручних тем, втручання в редакційну політику, заборони друку чи видачі матеріалів в ефір, звільнення з роботи або обмеження доступу до інформації. Таких дій на території області немає, і я переконаний - ніколи не буде”, - наголосив В.ЯДУХА.
Він додав, що двері облдержадміністрації завжди відкриті для будь-якого журналіста, незалежно від його політичних уподобань і видання, в якому він працює.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада журналісти у Хмельницькому заявили про тиск голови обласної державної адміністрації В.ЯДУХИ на регіональні засоби масової інформації.