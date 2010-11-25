Голова Хмельницької ОДА дозволив себе критикувати

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА закликав журналістів до співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав під час круглого столу з журналістами у Хмельницькому.

“У мене немає будь-яких претензій до жодного журналіста. Я сто разів казав про те, що можете критикувати ЯДУХУ і закликав до єдиного – працювати на авторитет нашої рідної Хмельниччини”, - сказав він.

Голова ОДА висловив готовність підтримувати дії журналістів, спрямовані на вирішення проблем області.

“Як керівник області, виконуючи доручення Президента, я зобов’язаний забезпечити дотримання свободи слова, демократичних принципів на території області. Не допустити ні в якому разі тиску правоохоронців на ЗМІ, фізичного тиску на журналістів, побиття, погроз, переслідувань чи знищення апаратури, припинення діяльності засобів масової інформації, так званих “темників”, замовчування незручних тем, втручання в редакційну політику, заборони друку чи видачі матеріалів в ефір, звільнення з роботи або обмеження доступу до інформації. Таких дій на території області немає, і я переконаний - ніколи не буде”, - наголосив В.ЯДУХА.

Він додав, що двері облдержадміністрації завжди відкриті для будь-якого журналіста, незалежно від його політичних уподобань і видання, в якому він працює.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада журналісти у Хмельницькому заявили про тиск голови обласної державної адміністрації В.ЯДУХИ на регіональні засоби масової інформації.