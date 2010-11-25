Презентація результатів дослідження: «За яким підручником хочуть вивчати історію України сучасні учні?»

29 листопада 2010 року об 11:00 в інформаційній агенції Укрінформ (Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16) громадська організація ERA-Європейська дослідницька асоціація оприлюднить результати дослідження громадської думки щодо змісту підручників з історії України та всесвітньої історії з точки зору етнічної, культурної та гендерної толерантності.

Вперше за роки незалежності дослідники звернулись до безпосередніх користувачів підручників - учнів та їхніх батьків – щоб дізнатися, як вони сприймають та оцінюють зміст підручників із вітчизняної та всесвітньої історії та за якими підручниками хотіли би вчитися?

Метою дослідження було вивчити та представити оцінку й очікування користувачів щодо змісту підручників історії, співставити їх із думкою професійних вчителів історії з усієї України та донести результати дослідження до розробників підручників та громадського загалу.

Дослідження представлятимуть:

Світлана Горна - керівник експертної ради НУО ERA

Олена Бондарчук – заступник директора компанії InMind

Запрошені експерти:

Георгій Касьянов – доктор історичних наук, завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту Історії України НАНУ, професор Києво-Могилянської академії

Юрій Комаров – вчитель-методист, викладач історії гімназії «Лідер»



Контактна особа: Горна Світлана Дмитрівна, тел. (044) 235-53-70.

Попередня акредитація не потрібна.