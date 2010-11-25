Ринки у Харкові оголосили страйк

Сьогодні оголошено страйк на ринках Харкова.

Із проханням не працювати 25 листопада до всіх підприємців і торговців на ринках звернувся Харківська міська організація Спілки підприємців.

Коментуючи подію, керівник цієї організації Олександр ШАРМАР сказав у коментарі УНІАН, що підприємці Харкова продовжують наполягати на необхідності застосування вето до Податкового кодексу України.

«Ми попросили підприємців не виходити на робочі місця на знак протесту проти ухвалення нинішнього Податкового кодексу», - сказав О.ШАРМАР.

За його словами, сьогодні вдень в центрі Харкова на майдані Свободи скликається мітинг, організатором якого виступає Спілка підприємців. Підтримують акцію обласна профспілка таксистів і Клуб підприємців міста.

За словами О.ШАРМАРА, підприємці Харківщини вимагатимуть «відставки уряду Миколи АЗАРОВА у повному складі».

«Ми не хочемо, щоб нами правили непрофесіонали і аферисти», - заявив керівник організації.