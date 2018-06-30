Чи легко відстоювати право на українську в судах: випадки з практики

Чи не всі відомі мені спроби захисту своїх мовних прав українцями у судах України (Київ, Київська область, Луганськ, Донецьк, Миколаїв) мають одну спільну рису – відмови у поновленні порушених прав людини за етнічною і мовною ознаками.

СПРАВА СЕРЕДЮКА: ПРАВОСУДДЯ ТАК І НЕ СТАЛОСЬ



У 2003 році киянин Олексій Середюк звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з позовною заявою до магазину “Госптовари київські” з вимогою надати інформацію про товар українською мовою. Позовна заява була оформлена відповідно до вимог Закону “Про захист прав споживачів” та з дотриманням певних чинників: в період навчання у школі позивач не вивчав російської мови, а придбаний товар є хімічною речовиною шкідливою для здоров`я у випадку невірного застосування.

Відмова районного та апеляційного судів залишала надію на Верховний Суд, який у постанові пленуму від 12 квітня 1996 року зазначив: „Надання інформації у технічній документації, на етикетці, тощо іноземною мовою без перекладу в зазначеному вище обсязі слід розцінювати як відсутність необхідної інформації”. Два роки касація пролежала у Верховному Суді, а правосуддя не сталось. В ухвалі цього суду від 05 травня 2006 року підставою для відмови стало твердження, що позивач звернувся з вимогою про надання інформації про товар після придбання товару. Цим Верховний Суд проігнорував згадану власну постанову, вимоги ст. 36 Закону “Про мови” та Закону “Про захист прав споживачів”, де зазначено: “Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару”.

ЗАДАЧА ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ: ЧИ МАЄ ПРАВО УКРАЇНЕЦЬ В УКРАЇНІ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ?

Зазначеної вище підстави у відмові слід було чекати від Верховного Суду і у справі за моїм позовом до АвтоЗАЗу. Я до суду звернувся з вимогою надати інформацію про придбаний автомобіль “Таврія” вже після придбання автомобіля - після відмови отриманої з АвтоЗАЗу. Ця відмова вмотивовувалась нібито неповноцінністю української мови, що підтвердилось і позицією відповідача у суді.

У моїй позовній до АвтоЗАЗу вже були посилання не лише на Закон “Про захист прав споживачів” , а й на норми Загальної декларації прав людини та Конвенції “Про захист прав і основних свобод людини 1950 року”. Українські суди повністю проігнорували ці посилання. Натомість є висновок: “Коефіцієнт інтелекту (sic!) дозволяє позивачу розуміти значення викладені в технічній документації, наданої до автомобіля”. Іншими словами розумним – російська мова, а недалеким – українська. Це “іменем України”.

Про позицію у суді представника «УкрАВТО» та самого суду можна розповісти багато, але наведу ще лише один зразок глузування над українцями та здоровим глуздом. Про що мовиться в такому висновку суду: “Беручи до уваги, що позивачем самостійно проводився переклад розділу«Вимоги безпеки та попередження» в «Київській редакції перекладів науково-технічної літератури та документації» суд приходить до висновку, що інструкція з експлуатації та сервісна книжка є технічною документацією”? Мабуть, тут мовиться про те, що коли б я замовив переклад у фірмі “Світанок”, то суд прийшов би до висновку, що інструкція з експлуатації та сервісна книжка на автомобіль є природничою документацією.

Є ще одна відмінність між цими двома позовами. Мені вдалося добитися проведення в інституті психології АПН психологічної експертизи, яка встановила еквівалент заподіяної мені моральної шкоди у розмірі 252,7 тис. грн. Але суд не визнав цю експертизу проведену державною установою та її спеціалістами, що щорічно проводять сотні різноманітних експертиз пов’язаних із заподіянням моральної шкоди (трагедія на летовищі у Скнилові, броварська ракета, порушення прав споживачів і т. д.).

Тепер Європейський суд з прав людини має визначити: чи має право українець в Україні на інформацію про товар українською мовою.

ЯК ЗМУСИТИ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО РОЗМОВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Усім відомий факт, що нинішній Київський міський голова Черновецький при виконанні своїх службових обов`язків послуговується російською мовою. Це суперечить статті 10 Конституції, яка чітко розтлумачена Конституційним Судом щодо застосування української мови: “Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов`язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п`ята статті 10 Конституції України)”.

Таким чином Конституція надає мені право чути від Київського міського голови Черновецького виключно українську мову і це право порушено, оскільки відповідач, його представник і суд визнали, що Чорновецький як міський голова спілкується російською мовою. Навіть подані відповідачем до суду заперечення цинічно викладені частково російською мовою.

Я не розраховував, що Шевченківський суд м. Києва візьме до уваги мої посилання на Загальну декларацію прав людини та Конвенцію “Про захист прав і основних свобод людини 1950 року”, а тим більше на Рамкову конвенцію про захист національних меншин, яка визначає межі функціонування мови національних меншин та покладає на національні меншини обовязки. Я був глибоко переконаний, що саме рішення Конституційного Суду є вагомим аргументом для визнання дій Черновецького неправомірними. Але мені відмовлено на підставі статті 10 Конституції!!!

Суддя в постанові повторила тезу заперечення відповідача: російській мові гарантується вільний розвиток і використання. Такого нахабства я не чекав. Навіть Конституційний Суд – це вже бутафорія. На біса він потрібен, якщо діє право окупанта? Може для того щоб і він, Конституційний Суд, став інструментом окупації?

На касаційному етапі до моєї скарги приєдналось 86 киян, які у відповідності до норм закону висловили бажання взяти участь в засіданні суду. Та Вищий адміністративний суд наплював на норми закону і киян – рішення приймалось без засідання. Можливо, й без суддів.

15 учасників цього процесу подали заяви до Європейського суду з прав людини.

СПРАВА МЕЛЬНИЧУКА: КОЛИ УКРАЇНСЬКОЮ ВИКЛАДАТИМУТЬ В ЛУГАНСЬКОМУ ВУЗІ?

Жовтневий районний суд м. Луганська визнав протиправною діяльність Східноукраїнського національного університету ім. Даля щодо мови навчання стосовно Сергія Мельничука та зобов`язав здійснювати його навчання у відповідності до чинного законодавства – українською мовою. Тим самим суд, замість приведення діяльності даного вузу до українського законодавства і Конституції (чого домагався позивач), провокує міжнаціональну ворожнечу. Адже ініціатором певного тимчасового дискомфорту для частини студентів та викладачів із числа національних меншин став українець. І невдоволення спрямовується на українців, а не на державу, яка не бажає в своїх навчальних закладах забезпечити навчальний процес виключно українською мовою. Як наслідок захисту права на навчання в Україні українською мовою є отриманий Сергієм струс мозку. І це є “заслугою” судової системи України.

26 квітня 2007 року Апеляційний суд Луганської області скасував згадане рішення районного суду. На цьому і закінчилось право українця на отримання освіти українською мовою. Та не закінчилась боротьба Сергія. Він через суд добився скасування СРСР-івської норми, що забороняла епілептикам вступ на юридичну спеціальність, поступив на юридичний факультет університету ім. Даля за бюджетною формою навчання та у жовтні 2010 року знову подав до суду позовну заяву.

ПРЕЦЕДЕНТ У МИКОЛАЄВІ: ШТРАФ ЗА НАМАГАННЯ ВІДСТОЯТИ СВОЄ ПРАВО НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Протягом певного часу приємними винятками були судові рішення, винесені на користь мешканця міста Миколаєва Анатолія Ільченка. Йому вдалося виграти декілька десятків судових позовів не лише до підприємств Миколаєва, а й до УМВС, міськради та міськвиконкому. Невдалим виявився позов про забезпечення перекладу виступів народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради, які використовують інші мови.

Останніми справами на користь Ільченка були позови до заступника начальника відділу у справах національностей Миколаївської обласної державної адміністрації Чеботарьова та до Миколаївського міського голови. Суд постановив утриматись цим особам від виступів не державною мовою без перекладу їх українською мовою.

Після цих судів почались судові репресії. МВС спільно з Ощадбанком сфабрикували справу про адміністративне правопорушення. Підставою стали вимоги Ільченка надати інформацію про неможливість отримання пенсії українською мовою та видати йому книгу скарг. Попри покази свідків, що громадський порядок не був порушений, зауважень до Ільченка працівники банку та охорона не висловлювали, а сама розмова з працівниками Ощадбанку на зазначені теми тривала не більше 4 хвилин, суд визнав дії Ільченка хуліганськими і оштрафував його на 51 гривню. Фактично українця іменем України визнано хуліганом і оштрафовано за намагання відстояти своє право на українську мову.

У той же день була сфабрикована справа про неповагу до суду. Оскільки до Ільченка під час судового засідання зауважень не було, а саме тоді може відбутись неповага до суду, то підставою стало твердження міліціонера Марченка, що Анатолій Ільченко обзивав суддю на вулиці. У цьому випадку суд теж проігнорував покази свідків і репресивна машина оштрафувала Ільченка на 340 гривень за те, чого він не робив.

Володимир Богайчук, член Комісії людських та громадянських прав Свіітового конгресу українців, Київ