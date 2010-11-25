Сьогодні - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Високий представник Євросоюзу Кетрін ЕШТОН закликала міжнародну спільноту посилити боротьбу проти насильства над жінками.

Як повідомили УНІАН в Представництві Європейського Союзу в Україні, про це йдеться у Декларації К.ЕШТОН нагоди проведення 25 листопада Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

”Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Користуючись цією можливістю, я хотіла би закликати міжнародну спільноту наполегливіше працювати над усесвітньою боротьбою проти насильства щодо жінок”, - йдеться у декларації.

За словами К.ЕШТОН, сьогодні насильство над жінками та дівчатами є, напевно, найпоширенішим порушенням прав людини. ”Щороку його жертвами стають мільйони осіб; воно долає вікові, соціально-економічні, освітні чи географічні межі, зачіпаючи суспільства усіх країн та регіонів світу. Сексуальне насильство та зґвалтування, що використовується як знаряддя війни, провокують неймовірні страждання та послаблюють утвердження миру та економічного розвитку”, - повідомила Високий представник ЄС.

В декларації зазначається, що для Європейського Союзу викорінення всіх форм насильства над жінками та дівчатами є пріоритетом. ”Я закликаю всі країни посилити свою боротьбу проти безкарності, а також захистити жертв насильства і реінтеґрувати їх до суспільного життя”, - йдеться у декларації.