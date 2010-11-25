Суддя з Донеччини піймався на 80 тис. грн хабара

Сьогодні працівники Генпрокуратури спільно з СБУ викрили в отриманні 80 тис. грн хабара заступника голови одного із місцевих судів Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, винагорода передбачалася за призначення підсудному у кримінальній справі покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.

Крім того, встановлено, що раніше цей же суддя вже отримав хабар від цієї ж особи в сумі 40 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове слідство.