Суддя з Донеччини піймався на 80 тис. грн хабара
14:53, 25 листопада 2010Права людини
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Проводиться досудове слідство
Сьогодні працівники Генпрокуратури спільно з СБУ викрили в отриманні 80 тис. грн хабара заступника голови одного із місцевих судів Донецької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, винагорода передбачалася за призначення підсудному у кримінальній справі покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.
Крім того, встановлено, що раніше цей же суддя вже отримав хабар від цієї ж особи в сумі 40 тис. грн.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове слідство.
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