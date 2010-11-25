Чехи знають, як побороти корупцію в Україні

Представники Transparency International Чехії закликають український парламент ухвалити закон про доступ до публічної інформації, який може стати одним з ефективних інструментів боротьби з корупцією.

З таким зверненням сьогодні на прес-конференції в УНІАН виступили представники Transparency International Чехії Радим БУРЕШ і Петр ЯНСА.

”Закон про доступ до публічної інформації є дуже сильним інструментом у боротьбі з корупцією, тому ми хотіли б закликати громадянське суспільство підтримати і прискорити процес ухвалення цього закону в Україні”, - сказав Р.БУРЕШ.

У свою чергу, П.ЯНСА відзначив, що Чехія ухвалила аналогічний закон, який був умовою для вступу до Євросоюзу. За його словами, в Чехії закон зобов`язує органи державних і муніципальних влал публікувати документи, що приймаються.

”Виняток становить інформація про державні таємниці, про військово-промисловий сектор, а також приватна інформація”, - зазначив він.

Президент творчого об`єднання ”ТОРО”, представник контактної групи в Україні Transparency International Олексій ХМАРА сказав, що в даний час ця організація здійснює моніторинг державних закупівель.

”Якщо в законі про доступ до публічної інформації не буде передбачена можливість проведення незалежного моніторингу, то ми не зможемо реалізувати наше право на моніторинг тендерів. Тоді як 60% всіх закупівель в Україні здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника - без будь-яких тендерів і процедур”, - пояснив він.

Зокрема, О.ХМАРА навів приклад організації тендеру на придбання послуг з ремонту приміщення Національного агентства з підготовки до Євро-2012. ”Національне агентство з підготовки до Євро-2012, яке розташоване в бізнес-центрі ”Парус”, цього року попросило більше 1 млн. грн. на проведення ремонту цього приміщення з організацією торгів в одного учасника. Я вважаю, що нетранспарентно організовується тендер на цю суму в даному випадку”, - зазначив він.

За словами О.ХМАРИ, при організації торгів з одним учасником, як правило, застосовуються корупційні схеми. ”При 60% закупівель за процедурою торгів з одним учасником у корупційних схемах беруть участь від 8 до 10 млрд. дол. Припинити цю практику може лише незалежний моніторинг відповідно до законодавства, зокрема до закону про доступ до публічної інформації”, - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, законопроект “Про доступ до публічної інформації”, автором якого є народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ), перебуває на етапі підготовки до повторного другого читання.

Законопроект передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом надання запитів на інформацію, а також зобов`язує розпорядників інформації обнародувати інформацію про свою діяльність.

Крім того, у Верховній Раді розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)», авторами якого є народні депутати Олена БОНДАРЕНКО, Володимир ЛАНДИК (обидва – фракція Партії регіонів) і Юрій СТЕЦЬ (фракція НУ-НС).

В даний час узгоджено низку позицій законопроекту про доступ до публічної інформації.

Переговорна група узгодила ключові принципи, які будуть відтворено в законах:

1) публічна особа (політик, державний службовець) має менший захист свого приватного життя, ніж звичайний громадянин;

2) інформація, якою розпоряджаються органи влади, є апріорі відкритою для всіх громадян, окрім випадків, описаних законом (наприклад, конфіденційна інформація, таємниця, службова інформація);

3) доступ до таємної інформації (наприклад, державна таємниця, оперативно-розшукова діяльність тощо) регламентується окремими законами;

4) доступ до інформації не може блокувати роботу органів влади і місцевого самоврядування.

До переговорної групи входять представники Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, а також представники ініціативної групи громадських організацій і журналістів.