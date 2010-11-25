В уряді придумали, як заощадити на молоді

Зменшення вікового порогу для отримання молодіжних пільг необхідне уряду України, щоб продемонструвати Міжнародному валютному фонду роботу зі скорочення бюджетного дефіциту.

Про це пише COMMENTS.UA.

Як зазначає видання, вже з наступного року розраховувати на отримання пільгових кредитів на оплату навчання або придбання житла зможуть громадяни до 24 років, тоді як зараз такими правами володіють українці до 35-річного віку.

ніціативу про зниження вікового цензу для отримання молодіжних пільг у Міністерстві молоді та спорту пояснюють бажанням відповідати європейським стандартам. Підвищення верхньої планки молодіжного віку з 28 до 35 років у передвиборному 2004 році теж пояснювалося прагненням дотримуватися європейських норм, підкреслює видання.

Втілення в життя ініціативи про зниження вікового цензу для отримання молодіжних пільг, по суті, лише закріпить існуючий стан речей. «Якщо «освітні» позики ще будуть актуальні для вікової категорії 14–24 років, то житлове молодіжне кредитування, швидше за все, буде згорнуто повністю. Тобто відразу вивільняються сотні мільйонів гривень у майбутніх бюджетах», - прокоментував цей захід екс-перший заступник міністра праці та соцполітики Павло РОЗЕНКО.

Таке скорочення витрат казни уряду необхідне, щоб продемонструвати МВФ роботу зі скорочення бюджетного дефіциту. «За нашими даними, після зниження вікового цензу на отримання молодіжних пільг другим кроком, і він зараз обговорюється в уряді, стане максимальне розтягання виплат при народженні дитини, рівень яких пообіцяв підвищити Президент. Йдеться, як мінімум, про чотири-п`ять років, щоб ці витрати були менш болісними для держказни», - пояснив експерт Інституту політичної освіти, голова Фундації регіональних ініціатив Олександр СОЛОНТАЙ.

*** 17 листопада ц.р. заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА заявила, що вік молодої людини може бути зменшений із 35 до 24 років. Це пов`язано, перш за все, зі скороченням витрат на програми для молоді. «У Європі молоддю вважаються люди до 24 років, у нас було 28 років, а потім збільшили, коли стали видавати пільги молодим сім`ям. 28 років було мало, оскільки, за статистикою, більшість дітей народжуються не до 28 років, а до 35», - розповіла С.ТОЛСТОУХОВА.

За її словами, подібне розуміння молоді не відповідає жодному європейському стандарту. Держава, створюючи умови для соціалізації та розвитку молодих людей, не може включати до категорії молоді осіб 35 років, які вже здобули освіту, знайшли роботу й народили двох дітей.

За її словами, ті, хто зараз користується пільгами для молоді, їх не втратять, до того ж буде передбачено певний перехідний період.

Закон України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», яким верхню вікову межу у визначенні «молодь», «молоді громадяни» збільшували з 28 до 35 років, Верховна Рада прийняла 23 березня 2004 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося: «Законодавством країн Європи й відповідними міжнародними угодами визначено вік молодого громадянина – до 35 років. Тому ухвалення його дасть можливість гармонізувати українське та європейське законодавство».

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