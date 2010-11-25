Хто відібрав пільги у багатодітних сімей?

Цікава ситуація склалася із наданням пільг для багатодітних сімей. З однієї сторони, держава, прийнявши відповідні зміни до законодавства, з початку 2010 року підвищила соціальну захищеність цих родин. Але, з іншого боку, є намагання держави незаконно обмежити коло багатодітних родин, які можуть їх отримувати.



Так, на початку цієї осені сім’ям, які утворені шляхом повторного шлюбу одного з батьків та спільного виховання трьох і більше дітей від попередніх шлюбів без їх усиновлення, почали відмовляти у внесені у реєстр багатодітних сімей. А також у видачі відповідного посвідчення, яке є документом, на підставі якого надаються пільги для таких родин. А ті сім’ї, які вже отримали це посвідчення, були зобов’язані повернути ці документи.



Підстави для цих дій органи Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту знайшли у листі Міністерства юстиції України від 5 травня 2010 року №4254-0-26-10-21 від 25.05.2010 року.



Відповідно до вищезазначеного листа багатодітною є сім’я, в якій виховується троє і більше дітей (рідних, усиновлених та дітей, над якими встановлено опіку чи піклування). А отже, згідно із цим роз’ясненням, більше не вважаються багатодітними сім`ї, утворені шляхом повторного шлюбу одного з батьків та спільного виховання трьох і більше дітей від попередніх шлюбів без їх усиновлення.



Водночас, зазначені у листі посилання на положення законодавства не дозволяють зробити такого висновку. В статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що багатодітна сім`я - сім`я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей. Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. Сім`я створюється на підставі шлюбу, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.



Таким чином, немає підстав, щоб сім`ї, які утворені шляхом повторного шлюбу одного з батьків та спільного виховання трьох і більше дітей від попередніх шлюбів без їх усиновлення, були виключені із категорії багатодітних сімей.



У зв’язку із цим Українська Гельсінська спілка з прав людини направила звернення до Міністерства юстиції України, щоб отримати роз’яснення правової позиції цього державного органу.



Надійшла цікава відповідь, що Міністерство юстиції насправді не робило висновку стосовно категорій сімей, які не відносяться до багатодітних сімей. А відповідальність за все це неподобство несе Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. Крім того, було зазначено, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами і що вони мають лише роз’яснювальний характер.



А отже, фактично Міністерство юстиції перекинуло всю відповідальність на інше міністерство, яке використало його документ як пряму вказівку до дій і протиправно позбавляло багатодітних родин пільг.



Важливо відмітити, що деякі із багатодітних сімей, яких було позбавлено пільг, звернулися до суду за захистом своїх прав. Цікаво, чи суд зрозуміє, чому держава позбавила пільг таку велику кількість багатодітних сімей? І яке міністерство винне в цьому?

Максим Щербатюк, УГСПЛ