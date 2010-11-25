Прес-конференція на тему: «Голодомор 30-х років не стерти з пам’яті українського народу»

26 листопада - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Голодомор 30-х років не стерти з пам’яті українського народу». Учасники: члени Громадського оргкомітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років народна артистка України Ніна Матвієнко та доктор філософії, письменник Євген Сверстюк (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.

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