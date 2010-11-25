Презентація видання «Голодомор 1932—1933 років в Україні за документами Галузевого державного архіву СБУ. Анотований довідник»

26 листопада - 15-00 - Відбудеться презентація видання «Голодомор 1932—1933 років в Україні за документами Галузевого державного архіву СБУ. Анотований довідник». Організатор - Центр досліджень визвольного руху та Галузевий державний архів СБУ за сприяння НаУКМА. Учасники: Василь Даниленко, упорядник, доктор наук; Володимир В’ятрович, історик, голова Вченої ради Центру досліджень визвольного руху (НаУКМА, Бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів, читальна зала, вул. Г.Сковороди, 2). Телефони: +380 32 299-45-15, +380 63 628-68-69, history@cdvr.org.ua.

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