Хода до Національного меморіалу Голодомору

27 листопада - 14-30 - В рамках заходів зі вшанування пам’яті жертв голодомору-геноциду ’32–33” розпочнеться хода до Національного меморіалу Голодомору (збір біля метро «Арсенальна»). Організатор - Громадський комітет із вшанування пам`яті жертв Голодомору. Панахиду біля Національного меморіалу Голодомору відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, очільники УАПЦ та РКЦ.

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