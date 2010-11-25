Загальнонаціональна хвилина мовчання і запалення свічок пам’яті

27 листопада в усіх обласних центрах України о 16:00 на центральних площах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті».

Організатор - Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору .

Анонс заходів: http://holodomor33.org.ua/category?id=4.

Пом’януть жертв Голодомору 27 листопада також і в багатьох країнах світу — анонс заходів: http://holodomor33.org.ua/category?id=4

Телефони: +380 32 299-45-15, +380 63 628-68-69 , history@cdvr.org.ua.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору закликає усіх українців 27 листопада запалити о 16:00 свічку пам’яті на своєму вікні та прийти на жалобні заходи.