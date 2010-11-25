В Україні найгірше з майновими правами і правом на справедливий суд

Україна має труднощі із впровадженням Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив представник Генерального Секретаріату Ради Європи в Україні Аке ПЕТЕРСОН під час виступу на міжнародній конференції «Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів» у Києві.

За його словами, з того часу, як Україна прийняла Конвенцію у 1997 році, обізнаність із демократичними принципами і правами людини в країні зросла. Також А.ПЕТЕРСОН відзначив, що українські суди брали участь у багатьох спільних проектах з Радою Європи.

«Однак, незважаючи на це, Україна досі стикається із труднощами імплементації Конвенції на національному рівні», - зазначив він. Зокрема, на думку А.ПЕТЕРСОНА, особливо гостро в країні стоїть питання дотримання майнових прав та права на справедливий суд.

Довідка УНІАН. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод була підписана 4 листопада 1950 року у Римі десятьма європейськими державами. Конвенція не лише встановила певний перелік прав і свобод особи, але й створила спеціальні установи, що отримали повноваження здійснювати контроль, зокрема судовий, за дотриманням її положень і розглядати позови приватних осіб до держави. За понад півстоліття вона багато разів змінювалася та доповнювалася протоколами до неї.

Україна, вступивши до Ради Європи, 9 листопада 1995 року підписала Конвенцію. З набранням Конвенцією чинності для України, після її ратифікації Верховною Радою 17 липня 1997 року, Україна визнала для себе обов’язковою юрисдикцію Європейського Суду. В Україні було запроваджено механізм гармонізації її правової системи з нормами й стандартами Ради Європи.