Українська прокуратура набуває європейських рис?

Українська прокуратура поступово перетворюється в орган, який відповідає європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, виступаючи на міжнародній конференції «Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів» у Києві.

Зокрема, за його словами, на даний час триває робота з підготовки нової редакції закону України «Про прокуратуру», нового Кримінально-процесуального кодексу України та інших нормативних актів. До цієї роботи залучено працівників прокуратури, а також Національної академії прокуратура України.

Разом з тим, як зазначив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ, особливого значення для розбудови правової держави та оновлення в ній прокурорської системи набуває професійна підготовка фахівців для роботи в прокуратурі. «Головним завданням залишається пошук засобів, які б унеможливлювали прийняття до прокуратури випадкових ,слабо підготовлених, нечесних і непорядних людей», - сказав він.