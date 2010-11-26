Парфьонов констатував смерть російської тележурналістики

Відомий російський тележурналіст Леонід Парфьонов, який став першим лауреатом премії імені Владислава Лістьєва, виголосив на церемонії вручення промову, в якій заявив, що російське телебачення повністю втратило здатність об`єктивно інформувати про ситуацію в країні і займається лише обслуговуванням влади.

Ролик з виступом журналіста виставлений на Youtube, також його промова увійшла до репортажу, оприлюдненого на сайті російського "Першого каналу", повідомляє Лента.ру.

За словами Парфьонова, після того, як відбулося "одержавлення" телебачення, теми для репортажів "остаточно поділилися на прохідні по ТБ і непрохідні по ТБ", а "за будь-яким політично значущим ефіром вгадуються цілі й завдання влади, її настрої, ставлення, її друзі і недруги".

Парфьонов зазначив, що нині співробітник телебачення більше схожий не на журналіста, а на чиновника, оскільки "для кореспондента федерального телеканалу вищі посадовці – не ньюсмейкери, а начальники його начальника", яким не можна ставити питання на гострі теми.

Крім того, Парфьонов зауважив, що нинішні телевізійні новини "це не новини, а старини", а інформація - "не інформація зовсім, а владний піар або антипіар". Лауреат премії Лістьєва порівняв сучасне російське телебачення з радянським, назвавши їх спільними рисами те, що "репортажі підміняє протокольна зйомка `зустрічі в Кремлі`", а також те, що "можливі покази і зовсім без інфоприводів".

Згадав Парфеньов і ситуацію навколо побиття кореспондента газети "Коммерсант" Олега Кашина. "До нападу на нього Олег Кашин для федерального ефіру не існував і не міг існувати. Він останнім часом писав про радикальну опозицію, протестні рухи і вуличних молодіжних ватажків, а ці теми та герої немислимі на ТБ", - заявив Парфьонов, підкресливши, що "серед тележурналістів у Кашина просто немає колег".

А в тому, що федеральні канали почали висвітлювати тему замаху на журналіста "Коммерсанта", Парфенов угледів якусь "заданість" - "адже і тон негайного відгуку голови держави на те, що сталося, відрізнявся від сказаного першою особою після вбивства Ганни Політковської".

На завершення свого виступу Парфьонов сказав: "Я не маю права звинувачувати нікого з колег, сам ніякий не борець і від інших подвигів не чекаю. Але треба хоч назвати речі своїми іменами".