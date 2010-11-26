Підприємців не задовольнить внесення змін до Податкового кодексу

Підприємців - учасників акцій протесту проти підписання Президентом і набуття чинності Податковим кодексом не задовольнить внесення змін до документу, вони вимагають виключно його ветування.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України Ігор ГУРНЯК.

Підприємців не задовольнить повернення документа до Верховної Ради для внесення поправок. «Якщо не буде вето, жодна інша позиція, жодне інше рішення, жодне повернення з поправками нас не задовольнить», - сказав він.

За його словами, учасники акцій протесту вимагають, окрім ветування Податкового кодексу, також провести вибори до Верховної Ради в 2011 році і не ухвалювати Трудовий кодекс. «Сама природа і якість цього документа – абсолютно така сама, як і Податкового кодексу», - зазначив він.

На думку І.ГУРНЯКА, не застосування Президентом вето до ПК приведе до ще більшої соціальної напруги в країні.

Він також зазначив, що наметове містечко на Майдані Незалежності існуватиме постійно, а запрошувати підприємців з регіонів планується у певні дні. «Я думаю, що такими ривками ми зможемо дуже довго триматися», - сказав голова координаційної ради Асамблеї.

Представник громадського руху «Відсіч» Михайло СВИСТОВИЧ також висловив упевненість у тому, що жодні поправки у кодексі не змінять його суті: «Кодекс такий складний, що які б поправки не були внесені – все залишиться таким самим».

Крім того, новим ПК відкриваються великі можливості для корупційних дій, вважає представник підприємців Київського авторинку Алла ДІДУХ.

Представник ВО «Україні – чесні вибори” Віталій ДЕМИДЕНКО упевнений, що неможливості набуття чинності ПК можна досягти шляхом вимог накладання вето на закон у цілому, шляхом акцій протесту і масових судових позовів, а також через акції громадянської непокори.

За словами голови Конфедерації вільних профспілок України, народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, силові структури сьогодні намагаються перешкоджати з`їзду підприємців до столиці.