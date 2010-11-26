Порушив права інтелектуальної власності – сплачуй мільйони

Вчора в прес-центрі інформаційно-аналітичного агентства "Главком" відбулася прес-конференція на тему: "Інтелектуальна власність в Україні: правові проблеми та наслідки для іміджу країни".

У заході брали участь: перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Володимир Жаров, патентні повірені Михайло Дубинський та Сергій Іонушас.

Зокрема, Володимир Жаров зупинився на питаннях законодавства, яке регулює правовідносини у сфері захисту прав інтелектуальної власності, та надав короткий огляд норм цивільного, адміністративного, кримінального, митного законодавства й спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, які передбачають судовий та адміністративний способи захисту прав інтелектуальної власності, а також встановлюють цивільну, адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення цих прав.

- Законодавство залежно від виду й характеру порушення права інтелектуальної власності надає можливість захистити права в суді в межах цивільного, адміністративного та кримінального судочинства. Співпраця Держдепартаменту інтелектуальної власності із судовою гілкою влади спрямована на вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку за такими напрямками: запровадження спеціалізації судів та суддів; підвищення рівня судово-експертних досліджень; навчання суддів та практична підготовка судових експертів, – зазначив Володимир Жаров. За його словами, важливим результатом такої співпраці можна вважати утворення в системі господарських судів спеціалізованих колегій суддів, судової палати з розгляду справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, і Вищого господарського суду України, а також запровадження відповідної спеціалізації суддів.

Підсумовуючи свій виступ, перший заступник голови Держдепартаменту підкреслив, що в Україні створена сучасна законодавча база захисту прав інтелектуальної власності, яка в основному відповідає міжнародним нормам, зокрема вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), та запроваджені механізми реалізації захисту прав.

- Безумовно, процес удосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності триває. Держдепартаментом інтелектуальної власності розроблений законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності ”, – повідомив Володимир Жаров. Він наголосив на тому, що вищезазначений проект розроблений задля приведення українського законодавства у сфері промислової власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

- Серед багатьох новацій цього проекту передбачено також унесення змін до законів України "Про охорону прав на промислові зразки" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з якими після завершення формальної експертизи заявки Держдепартамент опубліковує визначені ним відомості про цю заявку (на промисловий зразок або на знак для товарів і послуг) на офіційній веб-сторінці Держдепартаменту в Інтернеті строком на три місяці. Безпосередньо заінтересована особа упродовж цього часу може подати обґрунтоване заперечення до закладу експертизи проти державної реєстрації промислового зразка чи знака для товарів і послуг. На відміну від чинного законодавства, після прийняття вищевказаного проекту ця третя особа матиме право оскаржити рішення Держдепартаменту про реєстрацію промислового зразка або знака для товарів і послуг в Апеляційній палаті або в суді. Виникне ситуація конфлікту між заявником та третьою особою, яку, на нашу думку, можна вирішити шляхом переговорів між сторонами, а також за допомогою медіації, – зазначив Володимир Жаров.

У свою чергу патентні повірені зупинилися на практичних аспектах захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Михайло Дубинський як практикуючий юрист і директор патентно-юридичного агентства звернув увагу аудиторії на той факт, що рівень захисту прав у сфері інтелектуальної власності відповідає загальній ситуації захисту прав у державі. За його словами, проблеми, пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності, можна умовно поділити на два блоки. Загальносуспільні проблеми зумовлені культурою споживання: ідеться про підхід до громадян як споживачів якісного продукту, це стосується всіх об’єктів інтелектуальної власності. Другий блок – спеціальні проблеми, пов’язані з удосконаленням законодавства та його виконанням.

- Основна проблема – це виконання законодавства. На сьогодні законодавча база цілком відповідає міжнародним стандартам. Можу говорити про справедливість цього твердження справедливе, бо постійно аналізую законодавство США та Європейського Союзу, – наголосив Михайло Дубинський. Продовжуючи свою думку, він зазначив, що є моменти, які потрібно вдосконалювати в законодавстві. Зокрема, у частині, у якій нечітко врегульоване питання механізмів відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності.

Звернув увагу Михайло Дубинський і на проблему розмежування судів.

- Є декілька видів судів. Так склалося, що спори, пов’язані з правопорушенням інтелектуальної власності, залежно від складу учасників або від позивних умов можуть розглядатися і цивільними судами, і системою господарських судів, і системою адміністративних судів. Така розмаїтість можливостей не є позитивною для системи в цілому. Тому було б добре – і це питання порушувалося вже неодноразово – створити в Україні спеціалізований патентний суд, – зазначив Михайло Дубинський. За його словами, останні повідомлення в пресі говорять про той факт, що Російська Федерація прийняла рішення про створення спеціалізованого Патентного суду. А це – певний сигнал про те, що відповідні справи треба розглядати більш спеціалізовано й в Україні.

Патентний повірений Сергій Іонушас підтримав думку колег про відповідність української законодавчої бази захисту прав інтелектуальної власності міжнародним стандартам. Але, на його думку, останнім часом відбувається зміщення акценту з порушення прав на промислову власність на питання порушень у секторі авторського права.

- За даними Вищого господарського суду України в 1-му півріччі 2010 року із 103 винесених ним постанов щодо справ з інтелектуальної власності 56 пов’язані із захистом авторського права та суміжних прав, – підкреслив Сергій Іонушас. - Правопорушники повинні розуміти, що вони в будь-якому випадку понесуть покарання за вкрадену інтелектуальну власність.