Фельдман ініціює моніторинг новинних сайтів для протидії ксенофобії

Співзасновник Інституту прав людини й запобігання екстремізму та ксенофобії, народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН ініціює моніторинг новинних інтернет-ресурсів на предмет виявлення матеріалів, які мають ксенофобську спрямованість і провокують міжнаціональну ворожнечу, з метою передачі їх до правоохоронних органів.

Про це О.ФЕЛЬДМАН заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні ксенофобія стає популярною при написанні коментарів і створенні графічних матеріалів в Інтернеті. «З одного боку багато редакторів інтернет-ресурсів дуже переоцінюють невразливість Інтернету для правосуддя й недооцінюють важливість антиксенофобського адміністрування сайтів. З іншого боку - багато правозахисників і жертв ксенофобії не хочуть зв`язуватися з інтернет-ресурсами через стереотипи про неврегульованість правового статусу інтернет-ЗМІ», - сказав народний депутат.

Проте, зазначив О.ФЕЛЬДМАН, вивчивши юридичну сторону цього питання, він прийшов до практичного висновку, що з метою покарання розпалювачів міжнаціональної ворожнечі достатньо написати заяву до суду, де відповідачами вказати офіційних власників інтернет-видань. «Ця інформація є доступною, і якщо суддя знайде в редакційних матеріалах ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі, то інформація буде направлена в прокуратуру й буде порушено кримінальну справу», - констатував народний депутат.

За його словами, якщо власники новинних сайтів не бажають проводити велику частину часу в судах, то у них є альтернатива: або стежити за коректністю коментарів і блокувати ксенофобські висловлювання, або покласти відповідальність на самих користувачів, запрограмувавши сторінку так, щоб було видно ІР-адресу коментаторів.

«Найближчим часом співробітниками Інституту прав людини й запобігання екстремізму та ксенофобіям буде проведено моніторинг коментарів під новинними повідомленнями на найбільш популярних інформаційних сайтах. Усі коментарі із закликами до міжнаціональної ворожнечі, де вказані ІР-адреси авторів, стануть предметами заяв до прокуратури, а там де немає ІР-адрес – звертатимемося до адміністрації сайту з проханням надати такі дані для подачі заяв», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому він підкреслив, що ця ініціатива не є спробою тиску на інтернет-ЗМІ.

«Метою є покарання винних так, щоб самі новинні сайти не постраждали через неадекватність окремих користувачів», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.