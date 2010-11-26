Пинзеник: Податковий кодекс сприятиме зростанню корупції

Екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК не виключає, що недавно прийнятий парламентом Податковий кодекс сприятиме зростанню корупції.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Газете по-киевски».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можуть у зв`язку з ухваленням Податкового кодексу, зрости хабарі співробітникам податкової служби, він зазначив, що з цим дійсно виникнуть серйозні проблеми. «Додаткові повноваження податківців сприяють розквіту корупції», - зазначив він.

Водночас В.ПИНЗЕНИК сумнівається, що люди підуть у «тінь», навпаки, за його словами, багато насправді не дрібних бізнесменів більше не зможуть використовувати інструмент спрощеної системи оподаткування й перейдуть у статус юридичних осіб. «Найбільший удар по спрощеній системі навіть не в ставках, а в тому, що «єдиноподатники» позбавляються права надавати послуги юридичним особам. Цей сегмент буде для них закритий, якщо вони не почнуть об`єднуватися або надавати послуги як фізособи й платити податок на прибуток – 15%», - зазначив екс-міністр.

Аналізуючи кодекс, В.ПИНЗЕНИК висловив думку, що в діючій спрощеній системі оподаткування є проблеми, що потребують вирішення, але йому важко зрозуміти, чому «спрощенцям» треба «закручувати гайки», а великому бізнесу можна дозволяти не платити податки. «Ось якби в кодексі реалізували ідею про те, що податки повинні платити всі – й ніяких священних корів, це набагато простіше сприйняло б суспільство. З людьми ніхто не розмовляв, а такі речі потребують дискусій. Із системними документами не можна поспішати», - зазначив він. За словами В.ПИНЗЕНИКА, можна ще було зрозуміти, якби питання стояло про ухвалення бюджету, але необхідності приймати Податковий кодекс так швидко, ніби завтра потоп, не було.

Наскільки я знаю, враховувалися лише пропозиції, які схвалив Мінфін. Навіщо це було потрібно, розуміють лише чиновники, а суспільство і я сам – ні», - додав він.

Загалом, В.ПИНЗЕНИК негативно охарактеризував Податковий кодекс: «Дуже хороша мова цього документа, а сам він не дуже добре пахне. Не можна оцінювати його по окремих пунктах, у ньому є правильні речі, але їх псує відсутність системних рішень із оподаткування, логіки, цілі таких змін».

За його словами, нормальна податкова система повинна складатися з «трьох китів»: рівності умов, низьких ставок і системи опіки тих, хто не платить податки. Екс-міністр зазначив, що всі три питання в кодексі не були вирішені. «Й неправда, що будуть знижені ставки податків, режим їх адміністрування дозволяє встановлювати ставки на якому завгодно рівні – ось не прийму я у вас декларацію, поки ви не впишете туди потрібну мені суму», - вважає експерт.

В.ПИНЗЕНИК упевнений, що, незважаючи на недоліки Податкового кодексу Президент підпише цей документ: «Маловірогідно, що на Банковій його не підпишуть. Тлітимемо далі...».