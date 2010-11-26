Дискусія на тему: «Чи мають українці право знати правду про своє минуле?»

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні та Харківська правозахисна група запрошують на публічну подіумну дискусію «Чи мають українці право знати правду про своє минуле?».

Час: 1 грудня 2010 року, о 17.30.

Місце: Київ, Торгово-промислова палата м. Києва, 2 поверх, вул. Б.Хмельницького, 55.

Влада в Україні сьогодні декларує своє бажання відкрити державні архіви (передусім архіви СБУ) для дослідників, а також для осіб, яких стосуються архівні справи. Проте не все так просто із відкриттям архівів, існує безліч проблем і відкритих питань, які і стануть предметом дискусії із запрошеними фахівцями:

• Чому жертви переслідувань за політичними мотивами мають право знати про те, як їх репресували?

• Чи можуть бути обмеження в доступі до документів про політичні репресії? Якщо так, то які?

• Який досвід Німеччини (НДР) та інших колишніх країн соціалістичного табору щодо доступу до архівів міг би бути корисним в Україні?

• Чи можуть відомості про політичні репресії в СРСР бути державною таємницею незалежної Української держави?

• Чи знищувалися в Україні архівні документи про політичні репресії? Якщо так, то коли, ким і чому?

• Чому не більше, ніж 3% архівних документів в галузевих державних архівах, які стосуються політичних репресій, знаходяться у відкритому доступі? Де зберігаються ці документи?

• Які здобутки та перспективи розтаємничення архівних документів в архівах Служби безпеки України?

• Чи має жертва політичних репресій мати право закрити доступ до архівних документів, де вона фігурує?

• Як забезпечити одночасно право доступу дослідників до архівних матеріалів і право фігурантів цих матеріалів на приватність? Де лежить межа між правом на приватність і правом суспільства знати правду про своє минуле?

Програма:

17.30 Реєстрація гостей

18.00 Привітання

Кирило Савін, Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Київ

Євген Захаров, Харківська правозахисна група, Харків

18.15 - 20.00 Подіумна дискусія

Володимир В’ятрович, к.і.н., історик, запрошений науковець Українського наукового інституту Гарвардського університету (США)

Марта Гавришко, к.і.н., Центр досліджень визвольного руху, Львів

Вахтанг Кіпіані, журналіст, історик, ведучий сайту «Історична правда», Київ

Олександра Матвійчук, правник, аспірант КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Київ

представник Галузевого державного архіву СБ України (за згодою)

Модерація: Євген Захаров, Харківська правозахисна група, Харків

Дискусія відбуватиметься українською/російською мовами без синхронного перекладу.

По завершенню ми раді запросити гостей на фуршет для неформального спілкування.

Звертаємось до Вас з проханням підтвердити свою участь до 30.11.2010 року електронною поштою info@boell.org.ua. Телефон для довідок 044/390 7078.