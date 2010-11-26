Правоохоронці покривають злочинця, що збив насмерть 12-річну дівчину

17 серпня в Ямполі сталась велика трагедія. Водій автомобіля ВАЗ-217030 (Лада Пріора) старший прапорщик прикордонної служби, що перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння, порушив правила маневрування і на великій швидкості виїхав на тротуар, де в цей час йшли чотири неповнолітні дівчини. У результаті наїзду молодша, 12-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці події. Три інші отримали серйозні тілесні ушкодження. З часу трагедії пройшло більше трьох місяців і весь цей час батьки потерпілих вимушені боротись за справедливість. Адже правоохоронні органи фактично стали на сторону вбивці дитини, свідченням тому є цілий ряд грубих порушень кримінально-процесуального законодавства і спроби виправдати злочинця.

Всупереч нормам права і здоровому глузду, слідство визнало потерпілими в справі лише двох дівчат, одна з яких загинула, а інша отримала найтяжчі тілесні ушкодження. Інших двох дівчат слідство взагалі вважає лише свідками. Зокрема, у Даші Черторижської Ямпільський судмедексперт та Сумське бюро судово–медичної експертизи встановило лише легку ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що суперечить Правилам судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №6 від 17 січня 1995 р., де чітко встановлено, що ознакою тілесного ушкодження середньої тяжкості є тривалий розлад здоров`я строком понад 3 тижні (більш як 21 день). А Даша лише на стаціонарному лікуванні в Ямпільській центральній районній лікарні та Сумській обласній клінічній лікарні перебувала 28 днів, що підтверджено всіма необхідними лікарняними довідками. Проте, попри вимоги закону, експерти вперто бачать лише легкі тілесні ушкодження, нанесення яких з необережності (а саме так правоохоронці пояснюють дії Гасича) взагалі не є злочином в кримінальному праві України.

Відносно іншої дівчини, що постраждала в ДТП Айнур Ахмедової, взагалі не була проведена судово-медична експертиза, всупереч вимогам батьків. Навпаки, слідчий Глухівського ГУ МВС грубо тиснув на чотирнадцятирічну дівчину, некоректно ставлячи питання: «Зацепила ли тебя машина?», на що дівчина відразу відповіла: «Так», при повторному питанні Айнур також відповіла «так», на що слідчий заявив: «Если бы тебя машина зацепила, ты бы сейчас здесь не сидела» , ці слова довели дівчину до сліз.

Крім того, в справі виявлено ще цілий ряд порушень кримінально-процесуального законодавства України, перекручування фактів, фальсифікація доказів на користь підозрюваного. Взагалі, складається враження, що правоохоронці захищають інтереси вбивці, а не постраждалих дітей.

Батьки потерпілих вимагають від прокурора Сумської області і Начальника слідчого управління УМВС України в Сумській області негайно припинити порушення закону при провадженні в справі та дати правову оцінку діям слідчих та експертів.

Слід замислитись і кожному з нас, скільки можна дозволяти нетверезим водіям вбивати людей на дорогах та скільки можна їх «відмазувати» від заслуженого покарання?

Олександр Соломко