Акція підприємців: чи знає Азаров, що калькулятор у мороз треба гріти під пахвою?

На Майдані п`ятий день стоять намети. Стоять всупереч рішенню Окружного столичного суду. Всупереч попередженню влади. Всупереч повісткам, які надсилає міліція організаторам акції. Всупереч "турботливій" ДАІ, яка поночі посеред поля висаджує людей з автобусів.

Учора я заходила у наметове містечко. Тільки при мені за п’ятнадцять хвилин туди прийшли три жінки - гінці з київських ринків принесли гроші тим, хто наважився закрити свої "точки" і переселитися під брезент на Майдані. Сама бачила акуратно, по-базарному, складені та перев’язані гумкою купюри. Суму - 8 тисяч - внесли у відомість. Це гроші на ліки, їжу, теплий одяг.

Співорганізаторами акції протесту стали Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу, Коаліція учасників помаранчевої революції, громадська організація Відсіч, Конфедерація вільних профспілок. Ми зустрічалися з представниками всіх цих організацій.

– Можливо, ми, співорганізатори мітингу, виставляємо різні довгострокові цілі, але ми діємо спільно, між нами немає суперечностей, – запевнив нас член штабу акції від асамблеї Андрій Панайотов. – Підприємці хочуть домогтися скасування кодексу. Повного скасування кодексу, а не якихось там поправок. Ми знаємо, як ці чотири тисячі поправок до Податкового кодексу не приймалися у парламенті. Коаліція учасників помаранчевої революції робить дуже багато, вони забезпечили озвучку та намети, вони мерзнуть з нами, вони хочуть піти далі. Це їхні плани, але поки що ми вимагаємо скасування кодексу.

На мітингу гудуть у спеціальні дудки, б`ють у барабани та відра. У пластикові порожні пляшки насипають монети - і калатають тим "інструментом" щодуху...

– Де ти взяла таку дудку? – запитує дівчину подруга.

– То чоловікова, він з нею на футбол ходить.

Народний креатив - це ще одне, чим відрізняються проплачені мітинги від непроплачених. Тут немає порядку денного. Тут виступають нефахові оратори. Але віриш їм значно більше, ніж тим, хто регулярно проходить тренінги. На сцену вийшла Зоя Максимчук, підприємець з Черкас:

– Ми готові платити більше, але влада не хоче, щоб ми платили більше. Вона хоче зробити нас рабами. Вона хоче поставити нас на коліна та наробити в нашому бюджеті тих дірок, які вона наробила у державному бюджеті. Вони хочуть, щоб ми брали касовий апарат певної марки, але вони не знають, що у двадцятиградусний мороз люди гріють під пахвою калькулятор, щоб він показував.

Наступною вийшла підприємець з Харкова:

– У Харкові на площі, де ми мали виступати, встановили крани. На ринку Барабашовка почали перетрушувати всі місця. Підтримаємо Харків!

Сколихнулися прапори, знову пішли в хід дудки.

– Ми приїхали з Рівного, їхали своїми машинами, бо автобуси не пускали, – розповіла нам Людмила Москв’як. – Прапори шили також підприємці, самі звернулися до організаторів, пропонували. Ми, як збиралися, робили оголошення по місцевому радіо, щоб тут, у Києві, разом на Майдані зійтися.

Протестувальники тримають гасла: “Кожному депутату - по касовому апарату”, “Ні - рабському податковому кодексу”, “Ні – правовому злочину”. “Податковий кодекс- кріпосне право”. Разом скандували “Вето!”, “Не поборете!”

Періодично на мітингу крутять передвиборчі обіцянки Януковича про податкові канікули для малого бізнесу.

Люди плюються та кричать “Ганьба!”

Я помітила цілу групу людей, які прямо на грубі куртки одягли білі майки з написами “Легка промисловість проти податкового кодексу”.

– Учора представники легкої промисловості виступили у нас на конференції в УНІАН, сказавши, що новий податковий кодекс добрий.

– Та невже ці падлюки з Комсомольська? – обурилась жінка з гурту.

- Ми з Комсомольська. Наш колишній мер тепер у вас працює, – пояснив мені Олександр Леушин. – Комсомольськ шиє білизну. У нас колись була фабрика, а тепер на тих старих радянських машинах сидить більше як п’ятдесят “єдиноналожників”- орендарів, а ще десь стільки працюють вдома. Це дуже часто жінки, які самі виховують дітей. Нам і так важко, дуже подорожчала бавовна, є серйозна галузева криза, а тут слід брати бухгалтера, якому менше 1200 гривень не заплатиш. Ми розуміємо, що слід платити більше, але кодекс дає право прийти та перерити все догори ногами.

Тут лунає зі сцени:

– Підняли руку, зробили дулю, а тепер з піднятими руками пішли до Адміністрації Президента.

Частина людей колонами пішли на Банкову, де мітинг продовжився до вечора.

– Ви – підприємець? – запитую жінку пенсійного віку

– Ні.

– А чого ж ви тут стоїте?

– Моя колега- вчителька у 90-х роках почала продавати на ринку у Харківській області. Тоді вчителям більше півроку не платили зарплату. А ми з чоловіком обоє вчителі. Їсти не було що. А діти були студенти. Чим ми могли їм допомогти? Пам’ятаю, розіб’ються чоботи у дітей, то вона, дай Бог їй здоров’я, дає нам взуття для них в борг. Ми по півроку так їй борги віддавали, але діти буди взуті, одягнені. А вона часом сама зробить дітям на Різдво якийсь подарунок, шарф чи шапку. Потім сміється, каже, що у неї того ж дня килим купили. Ми би і тепер у неї все купували. Але нам вже небагато потрібно. Ми приїхали на її машині її ж і підтримати.

Про цей шлях - від реалізатора до підприємця - багато розповідали мої співрозмовники.

– Ви знаєте, скільки на ринку значить репутація? Ти можеш заробити репутацію, навіть коли стоїш реалізатором, і тоді навіть сам господар допоможе тобі стати підприємцем, – розповідав мені Олександр Третяк зі столичного ринку Юність .

– Вони ніколи не сумують наші видатки. Порахуйте самі. 1600 гривень - місце. Плюс податок, він тут буде 600 гривень, плюс пенсійний. Я ж вдвічі скоротила оборот після кризи, тільки, щоб зберегти клієнтуру та місце, а тепер у нас хочуть відібрати лопату, - розповіла мені підприємець з Лісового ринку Оксана Магдич.

Ведучий щохвилини повідомляє про те, як відбуваються мітинги підприємців в регіонах (це супроводжувалося оплесками), повідомляв, що експерти-економісти не підтримують кодекс. Але після фрази про те, що 150 депутатів готові здати мандати, щоб оголосити перевибори, він додав, що здача мандатів нічого не дасть ані для парламенту, ані для скасування кодексу. Незрозумло кому всі кричали “Ганьба!”. Попри намагання політиків їм не вдалося очолити рух. Підприємці допомогу від нардепів приймали, дякували, але під партійні знамена не ставали.

Голова ради підприємців при опозиційному уряді Оксана Продан бачилась із віце-прем’єром Андрієм Клюєвим. Сьогодні восьмеро людей зайшли в Адміністрацію Президента. Переговори з ними вела Акімова. Сиділи за круглим столом. Як виявилося, Податкового кодексу в Адміністрації ще не бачили - чекають, що надійде з парламенту завтра ввечері. Акімова запропонувала підприємцям чекати понеділка.

Вимоги підприємців оформлені і конкретизовані: вето на кодекс, розпуск парламенту та відставка уряду.

– Тобто ви залишитеся стояти на Майдані, навіть якщо кодекс заветують? – запитувала я у підприємців.

– Коли основну вимогу про вето на кодекс виконають, ми колегіально будемо вирішувати, що робити далі, – пояснив мені представник Володимирського ринку Юрій Ткаченко.

Отож, наметове містечко функціонуватиме. Мітинги на Майдані проходитимуть щовечора. Всеукраїнські відбуватимуться за рішенням організаторів. Діють чітко, рішуче, прозоро. Невже народжується громадянське суспільство?

Олена Мігачова