Литвин підписав Податковий кодекс
13:11, 26 листопада 2010Права людини
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Сьогодні закон нарешті потрапить в АП
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав Податковий кодекс.
Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила прес-секретар голови парламенту Ольга ЧОРНА.
Вона додала, що сьогодні ж закон буде направлений в Адміністрацію Президента України.
Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.
Документ викликав суспільне обурення, масові акції протесту триваються по всій Україні.
22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.
Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.
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