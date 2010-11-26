Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав Податковий кодекс.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила прес-секретар голови парламенту Ольга ЧОРНА.

Вона додала, що сьогодні ж закон буде направлений в Адміністрацію Президента України.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документ викликав суспільне обурення, масові акції протесту триваються по всій Україні.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.