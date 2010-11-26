Конференція «Реформа законодавчої бази захисту прав дітей в Україні в порівнянні з європейськими країнами»

27 листопада о 10:00 розпочнеться конференція на тему «Реформа законодавчої бази захисту прав дітей в Україні в порівнянні з європейськими країнами».

Відкриття:

Бернд Бьоттхер (Виконавчий директор СО «Німецько-Польсько-Українського Товариства» в Україні)

Курт Штьокль-Штілльфрід (Керівник консульско-правового відділу Посольство Німеччини в Києві),

Участь у заході візьмуть міжнародні експерти:

Балим Людмила Володимирівна (директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту),

Уляна Долиняк (НУО "Наш Дім", Варшава),

Вольфганг Треде (керівник ССД м. Беблінген, Німеччина),

проф. Ярослав Утрат-Мілецкі (Варшавський університет),

Руслан Малюта (Віце-президент МБФ "Отчий Дім", Альянс «Україна без сиріт». Київ)

В програмі конференції обговорення проблем:

- актуальні реформи и дитячому та молодіжному законодавстві;

- досвід Польщі у реформуванні законодавчої бази, щодо дітей та молоді;

- практичних досвід захисту прав та інтересів дітей у федеральній системі Німеччини;

- міжнародно-правові принципи співробітництва у галузі захисту дітей та молоді;

- напрямок реформування законодавчої бази України для ефективної роботи НУО; перспективи правової реформ в Україні і необхідні кроки для її здійснення.

Адреса: Центр захисту дітей «Наші діти», м. Київ, пр-т П.Тичини, 28-Б.

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