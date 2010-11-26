До України приїде єврокомісар з прав людини

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ здійснить оціночний візит в Україну у липні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це він поінформував міністр юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧ під час двосторонньої зустрічі з Т.ХАММАРБЕРГОМ, що відбулася в Стамбулі в рамках участі у 30-й Конференції міністрів юстиції держав-членів Ради Європи.

Т.ХАММАРБЕРГ поінформував українського міністра юстиції про наміри дати оцінку законодавчим напрацюванням та імплементації в Україні законодавчих норм в галузі прав людини. Зокрема, щодо виконання Україною рекомендацій, наданих Комісаром РЄ з прав людини за результатами першого оціночного візиту у грудні 2006 року.

Крім того, у ході оціночного візиту планується вивчити кроки, що здійснюються в Україні з метою забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини.

У свою чергу, міністр юстиції України запевнив Комісара Ради Європи, що завдяки реформам, які здійснюються на сьогодні в Україні в сфері судоустрою, кримінальної юстиції, державного управління, у липневому звіті буде відзначено вирішення цілого ряду застарілих проблем.

О.ЛАВРИНОВИЧ пообіцяв здійснити особисту презентацію реформ та позитивних змін у галузі прав людини, що відбудуться на момент візиту Комісара до України.

«Реалізацію цих реформ ми розглядаємо як важливий внесок в інтеграцію України до європейського співтовариства», - наголосив він.

Т.ХАММАРБЕРГ поінформував міністра, що звіт щодо України за підсумками оціночного візиту буде передано для вивчення до Комітету Міністрів Ради Європи.

У прес-службі Мін’юсту нагадали, що перший офіційний візит Комісара Ради Європи з прав людини до України відбувся у грудні 2006 року. За результатами візиту було складено доповідь, яка була представлена Комітету Міністрів Ради Європи та Парламентській Асамблеї Ради Європи, та на підставі якої Україні було надано низку рекомендацій. Рекомендації стосувалися, зокрема, питань функціонування судової системи, функцій прокуратури, діяльності пенітенціарної системи, надмірної тривалості судових розглядів та незадовільного виконання судових рішень.